Валиева 9 февраля успешно оспорила отстранение РУСАДА

|

Российская фигуристка Камила Валиева официально сможет продолжать выступление на Олимпиаде в Пекине, так как оспорила отстранение, наложенное Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

Согласно регламенту, на Валиеву было автоматически наложено временное отстранение, которое спортсменка оспорила 9 февраля. РУСАДА сняло отстранение, что позволяет ей продолжить выступление на Олимпиаде. При этом мотивировочная часть отмены временного отстранения будет опубликована отдельно заинтересованными сторонами.

Задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Утром 10 и 11 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее ITA подтвердило, что декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат.