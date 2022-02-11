ITA подтвердило, что декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат

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В Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, был обнаружен триметазидин.

Об этом сообщается на сайте ITA.

«Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин. Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — говорится в сообщении.

Однако впоследствии спортсменка успешно опротестовала данное отстранение.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество.

Утром 10 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Валиева появилась на льду на тренировке на Олимпиаде в Пекине.