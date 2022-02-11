Валиева появилась на льду на тренировке на Олимпиаде в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева вышла на лёд посреди тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает «Чемпионат», спортсменка исполнила несколько прыжков и прокатов, хотя и не стала полностью выполнять программу.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество.

Утром 10 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее депутат Светлана Журова ответила американскому журналисту на слова о «накачанной допингом» Валиевой.