Журова ответила американскому журналисту на слова о «накачанной допингом» Валиевой

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова ответила американскому журналисту, который назвал российскую фигуристку Камилу Валиеву «накачанной допингом».

«Ещё нет официальной позиции. Что раздули СМИ — вброс. Иначе бы решение было принято сразу. И люди, которые в такой ситуации разбрасываются словами, выглядят глупо», — цитирует Журову «Чемпионат».

Она добавила, что Камила Валиева выступала на чемпионате Европы, где к ней не было вопросов со стороны WADA.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее американский журналист Херц задал Йохауг вопрос о допинге.