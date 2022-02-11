В МОК не исключают возможность пересмотра результатов командного турнира фигуристов

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Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос о возможном пересмотре результатов в командном турнире по фигурному катанию из-за ситуации с россиянкой Камилой Валиевой.

«Мы должны дождаться, когда расследование завершится. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем никаких вероятностей. Вопрос будет рассмотрен максимально быстро», — приводит слова Адамса «Матч ТВ».

Задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. Это подтвердили 11 февраля в ITA.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее в МОК заявили, что сборная России должна выступать на Олимпиаде, несмотря на ситуацию с Валиевой.