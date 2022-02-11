ФФККР не сомневается в честности фигуристки Валиевой

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) высказались о ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой.

«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», — написано на сайте ФФККР.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что Валиева трижды упала на второй тренировке за день на Олимпиаде.