Никитина рассказала о конфликтной ситуации внутри сборной России по скелетону

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Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о конфликте внутри национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

«Как вы видели, чуда не произошло, я была морально уничтожена ещё в середине сезона. А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень-очень долгое время!» — написала Никитина в сториз в Instagram.

По её мнению, это самое страшное и разрушительное для спортсмена внутри команды.

«Самое страшное, что в тебе убивают любовь. Любовь к твоему спорту, которому ты посвятил свою жизнь», — добавила Никитина.

После первых двух попыток Никитина занимает промежуточное 18-е место на Олимпиаде в Пекине.

29-летняя спортсменка является четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной бронзовой призёркой чемпионатов мира, также она завоёвывала бронзу на Играх в Сочи.

Ранее российский скелетонист Евгений Рукосуев заявил, что мотивирован перед финальными заездами Олимпиады 2022 года в Пекине.