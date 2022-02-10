Рукосуев: я очень мотивирован перед финальными заездами скелетонистов на Играх-2022

«Во втором заезде, конечно, я больше ошибался, чем в первом, но по прохождению они, в принципе, одинаковые. Но самое главное, что я остаюсь в борьбе, завтра буду очень мотивирован», — цитирует ТАСС Рукосуева.
Он признался, что для улучшение результата старался избавиться от мыслей про Олимпиаду.
Немец Кристофер Гротхер лидирует в соревнованиях. Рукосуев и Александр Третьяков уступают скелетонисту из Германии 0,87 секунды.
Третья и четвёртая попытки пройдут 11 февраля.
Ранее Александр Третьяков заявил, что не прекращает борьбу за медаль Игр-2022 в скелетоне.