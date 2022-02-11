ISU обжалует в CAS снятие временного отстранения Валиевой на ОИ-2022

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Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для восстановления временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Об этом сообщается на сайте ISU.

Задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. Это подтвердили 11 февраля в ITA.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее в МОК не исключили возможность пересмотра результатов командного турнира фигуристов.