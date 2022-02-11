Поздняков заявил, что у ОКР есть вопросы относительно сроков обработки пробы Валиевой

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что возникают вопросы к лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу сроков обработки декабрьской допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«У меня вызывают серьёзные вопросы сроки между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

Он отметил, что по международным стандартам для лаборатории WADA срок загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца.

«Странно, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает серьёзные вопросы. Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командного турнира фигуристов на ОИ», — подчеркнул Поздняков.

По его словам, он не может вспомнить подобного случая, чтобы так долго обрабатывался результат пробы, хотя он и сам сдавал тесты на допинг во времена спортивной карьеры, а также часто наблюдал за сдачей проб у атлетов, будучи руководителем.

«То, что проба Валиевой не вскрывалась 1,5 месяца, вызывает у меня противоречивые эмоции. Мне бы хотелось получить конкретные ответы на эти вопросы», — заключил Поздняков.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК и ISU обжалуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что ФФККР не сомневается в честности фигуристки Валиевой.