Выход на тренировку, поддержка фигуристов и молчание МОК: как развивается скандал вокруг Валиевой на ОИ-2022

| Владимир Зайвый

Скандал вокруг, предположительно, подозрительного допинг-теста Камилы Валиевой пока не завершился. Спустя три дня после окончания командного турнира фигуристам сборной России так и не вручили золотые медали. При этом 15-летней спортсменке не было предъявлено обвинение в нарушении правил, а сама она приняла участие в официальной тренировке, где исполнила несколько четверных прыжков.

Пока фигуристы-одиночники разыгрывали первый личный комплект наград Олимпиады в Пекине, вокруг российской сборной продолжала разворачиваться драма, связанная с подозрительным допинг-тестом Камилы Валиевой. Спортсмены, болельщики и журналисты ждали, будет ли поставлена точка и окончательно назван победитель командного турнира, который завершился ещё три дня назад.

Официальной информации по этому поводу долгое время не поступало. Накануне руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс обещал, что ситуация вокруг переноса церемонии награждения прояснится в течение дня, однако этого не произошло. В СМИ же стала циркулировать информация, что Валиева якобы провалила допинг-тест на триметазидин, однако официально это не подтверждалось.

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В четверг утром на очередном брифинге Адамс вновь не стал дополнительно комментировать скандал, но при этом потребовал отказаться от обвинений в адрес российской фигуристки. По его словам, говорить о чём-либо конкретном всё ещё преждевременно.

«Вы понимаете, что я не буду комментировать слухи. Да, вчера возникла ситуация, но юридические детали я не буду комментировать. Возможная положительная допинг-проба — это слухи. Я вам напомню, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию. Я не буду говорить, кто ведёт это дело. Это просто юридические моменты, работа ведётся. Что касается церемонии и её отмены, это спекуляция. Нужно проявить терпение, чтобы это всё пришло к конкретному результату. Мы надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, вовлечённых в эту ситуацию. Информация о том, что это допинговый случай, — слухи», — цитирует Адамса РИА Новости.

О том, что СМИ должны руководствоваться фактами, заявили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что не будет комментировать непроверенную информацию, как это делают другие.

«Скандал разгорелся не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», — сказал Песков.

Почти одновременно с брифингом МОК на запасной арене для фигурного катания проходила тренировка девушек, и на неё прибыла Валиева. Её появление на олимпийском объекте было хорошим знаком. По информации канала «Матч ТВ», если бы её всерьёз обвиняли в нарушении антидопинговых правил и приёме триметазидина, то должны были бы немедленно отстранить. А так как этого не произошло, то в её деле можно ожидать положительного исхода.

На тренировке Валиева старалась демонстрировать, что не переживает по поводу сложившейся ситуации. Во время прогона произвольной программы под музыку она не смогла показать всё, на что способна: упала с сольных четверных сальхова и тулупа. Однако олимпийская чемпионка сделала все другие элементы ультра-си, в том числе сложнейший каскад четверной тулуп — тройной сальхов с ойлером.

Валиева не стала ничего комментировать, но за неё это коротко сделала тренер Этери Тутберидзе. Она заявила, что «сплетнями не занимается». Также немного прояснили ситуацию в Федерации фигурного катания на коньках России.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — приводит заявление федерации ТАСС.

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Международный союз конькобежцев (ISU) не стал вмешиваться в скандал. В организации заявили, что не будут комментировать новости Олимпиады, связанные с допингом.

«Ссылаясь на недавние сообщения СМИ касательно командного турнира, ISU не может раскрывать какую-либо информацию о каком-либо возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует антидопинговым правилам ISU и антидопинговым правилам МОК, действующим в отношении Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Поэтому в настоящее время ISU не будет давать никаких дополнительных комментариев», — сказано в заявлении.

Пока Валиева и остальные победители командного турнира ждут, когда им всё-таки вручат золотые награды, другие фигуристы выражают свою поддержку оказавшейся в непростой ситуации спортсменке. Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр Евгения Медведева опубликовала пост в Instagram, посвящённый 15-летней спортсменке.

«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Всё, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу! Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт для вас очень важен. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради трафика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождёмся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае всё будет хорошо!» — сказала Медведева.

Не осталась в стороне от происходящего и Елизавета Туктамышева, не прошедшая отбор на Олимпиаду. Она тоже поддержала Валиеву у себя в социальных сетях.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо. Камила, мы с тобой», — написала фигуристка.

Постарались приободрить соотечественницу также Алексей Ягудин и Илья Авербух. Олимпийский чемпион назвал Валиеву сильным и волевым человеком, а хореограф опубликовал трогательный пост.

«Камила, я не раз говорил, что ты поцелована Богом и пришла на эту землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает и сердцем с тобой! Пока ещё мы не владеем всей информацией, но я призываю вас, друзья, писать добрые слова, не ища заговоров, не опережая события, задаваясь вопросом, кто виноват, и аккумулировать позитивную энергию в поддержку наших спортсменов», — написал Авербух.

За развитием ситуации также следят в Министерстве спорта России. Глава ведомства Олег Матыцин тоже напомнил, что нельзя делать каких-либо выводов до появления официальной информации.

«Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации», — сказал Матыцин.