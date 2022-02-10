Роднина оценила выступление российских фигуристов на Олимпиаде-2022

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты мужских соревнований на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Не наш день. Конечно, фантастический результат Чена — хоть и были ошибки, которые не повлияли на результат и восприятие. А дальше — мощная японская армада», — цитирует «Чемпионат» депутата Госдумы.

По её словам, пока российские фигуристы не научатся делать прыжки в четыре оборота, не стоит рассчитывать на медали в мужском фигурном катании.

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который показал восьмой результат. Марк Кондратюк занял 15-е место, Андрей Мозалёв — 19-е.

Американец Нэйтан Чен завоевал золотую медаль. Серебряную награду выиграл японец Юма Кагияма. Бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно.

Ранее сообщалось, что Мозалёв после исполнения произвольной программы на Олимпиаде отказался общаться с журналистами.