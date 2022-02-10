Роднина оценила выступление российских фигуристов на Олимпиаде-2022

«Не наш день. Конечно, фантастический результат Чена — хоть и были ошибки, которые не повлияли на результат и восприятие. А дальше — мощная японская армада», — цитирует «Чемпионат» депутата Госдумы.
По её словам, пока российские фигуристы не научатся делать прыжки в четыре оборота, не стоит рассчитывать на медали в мужском фигурном катании.
Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который показал восьмой результат. Марк Кондратюк занял 15-е место, Андрей Мозалёв — 19-е.
Американец Нэйтан Чен завоевал золотую медаль. Серебряную награду выиграл японец Юма Кагияма. Бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно.
Ранее сообщалось, что Мозалёв после исполнения произвольной программы на Олимпиаде отказался общаться с журналистами.