ISU не будет давать комментарии по возможным антидопинговым нарушениям

ISU не будет раскрывать какую-либо информацию, касающуюся возможных нарушений антидопинговых правил. Такое решение принято в соответствии с внутренним антидопинговым регламентом и правилами Международного олимпийского комитета.
В связи с этим ISU не будет давать комментарии по поводу командного турнира.
15-летняя российская фигуристка Камила Валиева подозревалась в употреблении допинга. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине.
Ранее Морис Квителашвили заявил, что Валиева не могла принимать запрещённые препараты.