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ISU не будет давать комментарии по возможным антидопинговым нарушениям

ISU не будет давать комментарии по возможным антидопинговым нарушениям
10.02.2022, 10:39 |

Международный союз конькобежцев (ISU) сделал заявление о ситуации вокруг итогов командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине.

ISU не будет давать комментарии по возможным антидопинговым нарушениям
  • РИА Новости

ISU не будет раскрывать какую-либо информацию, касающуюся возможных нарушений антидопинговых правил. Такое решение принято в соответствии с внутренним антидопинговым регламентом и правилами Международного олимпийского комитета.

В связи с этим ISU не будет давать комментарии по поводу командного турнира.

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева подозревалась в употреблении допинга. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине.

Ранее Морис Квителашвили заявил, что Валиева не могла принимать запрещённые препараты.

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