Квителашвили уверен, что Валиева не могла принимать запрещённые препараты

|

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал информацию о возможной положительной допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой.

«Я был просто в шоке от этой информации. Я со стопроцентной уверенностью скажу, что она не могла принимать этот препарат», — цитирует РИА Новости Квителашвили.

Фигурист признался, что сильно переживает за Валиеву. Он пожелал ей как можно быстрее справиться с неприятной ситуацией.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.

Валиева утром 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.

Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию.

Издание The Guardian сообщало, что вещество, обнаруженное у Валиевой, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Ранее сообщалось, что WADA может опротестовать решение МОК по ситуации с Валиевой.