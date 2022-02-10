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Квителашвили уверен, что Валиева не могла принимать запрещённые препараты

Квителашвили уверен, что Валиева не могла принимать запрещённые препараты
10.02.2022, 09:53 |

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал информацию о возможной положительной допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой.

Квителашвили уверен, что Валиева не могла принимать запрещённые препараты
  • AP
  • © Jeff Roberson

«Я был просто в шоке от этой информации. Я со стопроцентной уверенностью скажу, что она не могла принимать этот препарат», — цитирует РИА Новости Квителашвили.

Фигурист признался, что сильно переживает за Валиеву. Он пожелал ей как можно быстрее справиться с неприятной ситуацией.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга. 

Валиева утром 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.

Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию.

Издание The Guardian сообщало, что вещество, обнаруженное у Валиевой, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Ранее сообщалось, что WADA может опротестовать решение МОК по ситуации с Валиевой. 

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