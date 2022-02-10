Квителашвили уверен, что Валиева не могла принимать запрещённые препараты

«Я был просто в шоке от этой информации. Я со стопроцентной уверенностью скажу, что она не могла принимать этот препарат», — цитирует РИА Новости Квителашвили.
Фигурист признался, что сильно переживает за Валиеву. Он пожелал ей как можно быстрее справиться с неприятной ситуацией.
В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.
15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.
Валиева утром 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.
Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию.
Издание The Guardian сообщало, что вещество, обнаруженное у Валиевой, не может напрямую влиять на улучшение результатов.
Ранее сообщалось, что WADA может опротестовать решение МОК по ситуации с Валиевой.