Агент: WADA может опротестовать решение МОК по ситуации с Валиевой

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Спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что Международное антидопинговое агентство (WADA) может подать протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в зимних Играх-2022 в Пекине.

С Валиевой сняли временное отстранение. Сборная России не будет лишена золотых медалей в командном турнире зимней Олимпиады в Пекине. Однако WADA может опротестовать это решение в CAS, сообщил в своём Telegram Митьков.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.

Валиева утром 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.

Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию.

Издание The Guardian сообщало, что вещество, обнаруженное у Валиевой, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Ранее Этери Тутберидзе назвала сплетнями новости о положительном допинг-тесте Валиевой.