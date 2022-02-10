Агент: WADA может опротестовать решение МОК по ситуации с Валиевой

С Валиевой сняли временное отстранение. Сборная России не будет лишена золотых медалей в командном турнире зимней Олимпиады в Пекине. Однако WADA может опротестовать это решение в CAS, сообщил в своём Telegram Митьков.
В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.
15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.
Валиева утром 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.
Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию.
Издание The Guardian сообщало, что вещество, обнаруженное у Валиевой, не может напрямую влиять на улучшение результатов.
Ранее Этери Тутберидзе назвала сплетнями новости о положительном допинг-тесте Валиевой.