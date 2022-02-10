Международное агентство допинг-тестирования высказалось по ситуации с Валиевой

«ITA известно об отложенной церемонии награждения фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Любое заявление, связанное с этими событиями, будет сразу опубликовано», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ITA.
Уточняется, что ITA пока воздерживается от комментариев по ситуации с Валиевой.
15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине.
В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.
Ранее сообщалось, что ISU не будет давать комментарии по возможным антидопинговым нарушениям.