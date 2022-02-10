Вайцеховская: в ситуации с Валиевой МОК немножко лукавит

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская оценила ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«МОК здесь немножко лукавит. Именно МОК должен устанавливать правила, и эти правила должны оговаривать: если есть какие-то поводы придраться к кому-то (спортсмену, стране, кому угодно), они все должны быть озвучены до начала Олимпийских игр», — сказала Вайцеховская во время стрима RT «Летучка».

По её мнению, если речь идёт о допинг-пробе, которая взята в конце 2021 года, то возникает вопрос, почему это раскрылось только во время Игр.



«Кому нужен был этот скандал? И кому тогда нужен МОК, если он не в состоянии на это повлиять?» — добавила Вайцеховская.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования отреагировало на ситуацию с Валиевой.