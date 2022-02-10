Триумф Чена, неудачный аксель Ханю и восьмое место Семененко: чем закончились соревнования фигуристов на ОИ-2022

| Елена Вайцеховская

Первым победителем личных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стал американец Нэйтан Чен. Он на 22,55 балла оторвался от серебряного призёра Юмы Кагиямы. Бронзу получил ещё один представитель Японии, Сёма Уно. Двукратный чемпион Юдзуру Ханю показал в произвольной программе третий результат, но остался в общем зачёте четвёртым после падения на четверном акселе. Выступающие за Россию Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв заняли восьмую, 15-ю и 19-ю позиции.

В том дичайшем нервяке, в котором оказалась вся российская сборная в связи со скандалом вокруг Камилы Валиевой и перспективой лишиться золотых командных медалей, ожидать от одиночников каких-то невероятных свершений не приходилось. Андрей Мозалёв «поплыл» ещё в короткой программе, где был 23-м, не получилось и в произвольном — фигурист дважды упал с четверного тулупа и сальхова и в целом казался подавленным ещё до начала проката.

Марк Кондратюк недотянул до своего лучшего результата порядка 25 баллов, но это точно был не тот случай, когда следовало бы корить фигуриста за ошибки: едва ли он физически восстановился после двух выступлений в командном турнире. Кондратюк закончил программу с падением в конце комбинации из четверного сальхова — ойлера — тройного сальхова и бабочкой на тройном акселе, хотя отчаянно боролся за каждый прыжок.

Лучший по качеству прокат выдал Евгений Семененко: подопечный Алексея Мишина на шесть с небольшим баллов улучшил свой личный рекорд произвольной программы и по сумме (тоже для себя рекордной — 274,13) вошёл в первую десятку.

Героем предпоследней разминки (той, где катался Семененко) должен был стать двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. До выступления как на главном катке, так и на тренировочном так много говорилось о намерении японца впервые в мире успешно исполнить четверной аксель, который стоял у Ханю первым элементом программы, что складывалось ощущение: сделай фигурист этот прыжок, программу можно было не завершать вовсе, а прямо со льда возвести Ханю в статус небожителя. Штрихом в это ощущение прекрасно ложилось даже название композиции — Heaven and Earth.

Зачем вообще был нужен этот аксель, было объяснимо. Юдзуру слишком сильно уступал в базовой сложности Чену и не мог не понимать, что в третий раз подняться на первую ступень пьедестала сможет только в том случае, если в финальном прокате американец начнёт ошибаться. И как раз аксель мог стать палочкой-выручалочкой.

Загвоздка была лишь в том, что на тренировках никакого четверного акселя не просматривалось и близко. Соревновательное исполнение лишь подтвердило: за озвученными рекордными намерениями японца не стоит ровным счётом ничего. Ханю недокрутил обороты, упал, получив за революционный элемент всего пять баллов, на этом эпопея с акселем была завершена.

К чести спортсмена, оставшаяся программа была докатана достойно. Юдзуру очень хорошо выполнил два четверных прыжка в каскадах и два тройных акселя и возглавил протокол с общим результатом 283,21. Насколько неважно двукратный олимпийский чемпион подошёл к своим третьим Играм, отражала разница между пекинскими баллами и личным рекордом спортсмена, установленном три года назад, когда Ханю тренировался под руководством Брайана Орсера и ни о каком четверном акселе не помышлял. 39,38 — именно столько отличало Ханю-2022 от того уникального фигуриста, которым японец когда-то был. И даже проблему в короткой программе, где Ханю попал коньком в выбоину, сорвав из-за этого второй из четверных прыжков, он, похоже, создал себе сам. Во всяком случае так объяснил возможную причину срыва известный тренер Валентин Николаев.

По словам специалиста, всё дело в том, что фигуристы накатывают программу всегда по одной и той же траектории, пересекая собственные же следы под минимальными углами. Если угол пересечения велик, с коньком ничего не случается. А вот если лезвие попадает в след продольно, то в момент нажима при отталкивании лёд крошится, и человек реально теряет возможность оттолкнуться привычным образом.

Совершенно невозможно было не думать при этом, что олимпийская судьба продолжает относиться к Ханю невероятно благосклонно. Под него последовательно ушли первые три спортсмена сильнейшей разминки — Джейсон Браун, Морис Квителашвили и Чха Джунхван, имевшие преимущество после исполнения короткой программы. Не случись героического штурма четверного акселя, Юдзуру наверняка был бы на пьедестале. А вышло, что этой возможности его лишили два соотечественника: Сёма Уно и Юма Кагияма. Первый не справился в прокате с четверными сальховом, флипом и немного подвалил тулуп, стал по итогу произвольной программы пятым за итальянцем Даниэлем Грасслем, но запаса, сделанного в короткой программе, Уно хватило, чтобы стать в общем зачёте третьим. Кагияма не справился всего с одним элементом — четверным лутцем. Зато все прочие прыжковые элементы, включая четверной сальхов, тулуп, каскад с тулупом и два тройных акселя сольно и в каскаде, были выполнены превосходно.

Ну а потом пришёл Чен и взял своё. Американец, как и обещал, не пошёл на максимальное для себя количество четверных (сделал их не шесть, а пять), но прокатался абсолютно по-чемпионски: ни одного заминусованного элемента, четвёртые уровни сложности на шагах и вращениях, семь десяток в компонентах. Что особенно приятно — это был безоговорочный и полный триумф не только самого фигуриста, но и его тренера Рафаэля Арутюняна.