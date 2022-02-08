Искры на льду: сопоставима ли битва Ханю и Чена в Пекине со схваткой Ягудина и Плющенко в Солт-Лейк-Сити

| Елена Вайцеховская

Соперничество двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена должно стать одним из украшений Олимпиады в Пекине. Так же в своё время ждали противостояния Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в Солт-Лейк-Сити. В отличие от мужского турнира 20-летней давности два его главных героя не соревнуются в рамках одной страны и не тренировались у одного тренера. Тем не менее весь мир фигурного катания ожидает невероятно интересной борьбы за золото, в которую может вмешаться и кто-то третий.

Одним из топ-событий турнира по фигурному катанию в Пекине станет мужское первенство, где двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю будет пытаться отстоять свой титул в соперничестве с трёхкратным чемпионом мира Нэйтаном Ченом.

Ханю или Чен? Чен или Ханю? Этот вопрос так или иначе звучит в Китае постоянно. За всю историю фигурного катания никто из одиночников не становился олимпийским чемпионом на трёх Играх подряд. И если подобное удастся Ханю, он станет величайшим из величайших. Но насколько это реально?

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Обладатель награды высшей пробы ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин в своё время дал прекрасную характеристику Играм.

«Ты четыре года тренируешься как проклятый, и всё это ради того, чтобы выйти на лёд в олимпийском финале и умереть в мучениях», — подчеркнул он.

Это было сказано шутливо, когда на шее фигуриста уже висела золотая медаль, но на самом деле шутки в данной фразе было не так много. Для того, чтобы «умереть в мучениях» в Пхёнчхане-2018, Чену оказалось достаточно двух с половиной минут короткой программы: американец сорвал три прыжковых элемента из трёх и остался 17-м, потеряв шансы на пьедестал.

И, раз уж мы упомянули Ягудина, стоит вспомнить тот самый 2002-й, когда в короткой мужского турнира хоронил свою мечту о золоте, упав с четверного, Евгений Плющенко. По итогам выступления он занял четвёртое место, но правила тогда были таковы, что, даже выиграв произвольную, Евгений не становился бы чемпионом.

Сравнимо ли то соперничество двух выдающихся фигуристов с нынешним? И да, и нет. В варианте Ягудин — Плющенко оно было гораздо более жёстким, поскольку происходило в рамках одной страны, а начиналось в группе у одного тренера — Алексея Мишина. Ханю и Чен пересекались гораздо реже. Да и к пику своих возможностей подошли всё-таки в разное время.

В 2014-м, когда японец впервые стал олимпийским чемпионом, Нэйтан выступал на юниорском мировом первенстве и юниорском же финале Гран-при, при этом дважды остался третьим. Его взлёт пришёлся как раз на олимпийский сезон-2018. Чен выиграл два этапа Гран-при, затем финал, но там не катался Ханю.

Считать этих двух спортсменов ровней на Играх в Пхёнчхане было преждевременно: свои мировые титулы Чен завоевал позже. В Корее на молодого американца смотрели скорее как на тёмную лошадку, способную на любые сенсации. Он и стал автором двух наиболее ярких выступлений: грандиозного провала в короткой программе и столь же грандиозной победы в произвольной. Там Чен прыгнул шесть четверных (против четырёх у Ханю) и обошёл японца на девять баллов, поднявшись по сумме двух выступлений с 17-го на пятое место. А Ханю стал двукратным.

Олимпийские игры — это старт, где не имеют значения никакие прошлые заслуги. Как раз поэтому три высших мировых титула Чена не стоит однозначно воспринимать, как преимущество. За последние шесть сезонов два лидера встречались очно всего девять раз, и то, что на мировых первенствах Ханю проиграл сопернику дважды, тоже мало о чём говорит. Как правильно заметил в недавнем интервью двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев, японца давно уже интересует только один титул. Олимпийский. Всё остальное для него — проходные старты, не более.

К тому же Юдзуру везёт на Играх. В 2014-м в Сочи он дважды упал в произвольной, но так сложилось, что все основные соперники откатались ещё хуже. Произвольный прокат Ханю в Пхёнчхане чистым тоже не получился, и снова помогли оппоненты, наиболее опасным из которых представлялся как раз «убивший» себя в первом выступлении Чен.

Ещё один плюс японца заключается в том, что короткую программу он, как правило, всегда катает очень хорошо. Даже на последнем ЧМ, который Чен выиграл с отрывом от Ханю в три десятка баллов, короткую Юдзуру оставил за собой, в то время как Нэйтан упал с четверного лутца и остался третьим, уступив не только Ханю, но и его совсем юному соотечественнику Юме Кагияме.

Собственно, если что и способно подвести действующего чемпиона планеты в Пекине, так это короткая программа. Иногда возникает ощущение, что Нэйтан никак не научится должным образом концентрироваться на первом выступлении.

Возможно, кстати, как раз поэтому Чен вернул под Олимпиаду одну из своих самых любимых постановок — «Богему» Шарля Азнавура за авторством выдающегося хореографа Ше-Линн Бурн.

И вот ещё один штрих, о котором мало кто вспоминает: на Играх в Пхёнчхане Нэйтан основательно провалил короткую: прыгнул каскад с флипом 4 + 2, сделал бабочку вместо четверного тулупа и свалился с тройного акселя. Иначе говоря, совершенно не исключён вариант, при котором Чену придётся бороться не с Ханю и компанией, а с собственными нервами.

В этом случае судьба личной золотой медали, возможно, будет решаться как раз в первом выступлении — утром 8 февраля: претендентов на то, чтобы стать там лучшим, более чем достаточно. Помимо Кагиямы есть ещё один спортсмен, способный вести борьбу за пьедестал — это японец Сёма Уно. В условиях подобной конкуренции любая ошибка может оказаться для лидеров роковой. Так что будет жарко, не пропустите.