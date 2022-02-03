Кондратюк: мне выпал уникальный шанс в жизни, и глупо этим не воспользоваться

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Чемпион России и Европы Марк Кондратюк поделился эмоциями от участия на комнадном турнине Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Не то чтобы я боялся, просто мне выпал уникальный шанс в жизни, и глупо этим не воспользоваться. Понятно, что заразиться можно в любом случае», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Напомним, что Марк Кондратюк выступит в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Пока неизвестно о его участии в произвольной программе.

Командные соревнования стартуют 4 февраля. В первый соревновательный день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.

Ранее Кацалапов был выбран капитаном сборной России на командном турнире ОИ-2022.