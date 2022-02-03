Траньков: возможность участия Тарасовой и Морозова в командном турнире была мизерная

«Мы всё-таки держали в голове возможность участия в командном турнире, пусть она и была мизерная. Но коллегиальное решение федерации было оставить нас без этого соревнования», — сказал Траньков в эфире Первого канала.
Он отметил, что Тарасова и Морозов готовы, но не смогли убедить федерацию. По мнению Транькова, пара сама дала повод сомневаться в короткой программе из-за неудачи на чемпионате России.
На командном турнире выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Траньков назвал эту пару бесспорными лидерами в России.
Командные соревнования стартуют 4 февраля. В первый соревновательный день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.
Ранее сообщалось, что Нэйтан Чен выступит в короткой программе на командном турнире ОИ-2022.