Траньков: возможность участия Тарасовой и Морозова в командном турнире была мизерная

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, тренирующий пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов, рассказал об участии своих подопечных в командном турнире Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Мы всё-таки держали в голове возможность участия в командном турнире, пусть она и была мизерная. Но коллегиальное решение федерации было оставить нас без этого соревнования», — сказал Траньков в эфире Первого канала.

Он отметил, что Тарасова и Морозов готовы, но не смогли убедить федерацию. По мнению Транькова, пара сама дала повод сомневаться в короткой программе из-за неудачи на чемпионате России.

На командном турнире выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Траньков назвал эту пару бесспорными лидерами в России.

Командные соревнования стартуют 4 февраля. В первый соревновательный день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.

Ранее сообщалось, что Нэйтан Чен выступит в короткой программе на командном турнире ОИ-2022.