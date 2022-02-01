Дмитриев считает, что в мужском олимпийском турнире по фигурному катанию не будет сенсаций
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«Вряд ли будет сенсация. Я в своих прогнозах неоригинален: думаю, заказывать моду будут Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен. Шансы японца? Если Ханю будет безошибочен, то они будут. А если он начнёт пытаться прыгать четверной аксель, то нет. Не будем забывать, что Ханю — двукратный олимпийский чемпион. Все проходящие старты его давно не интересуют. Интересует только золото Олимпиады. Да и сможет ли Чен на Олимпиаде чисто прокатать? Вот вопрос», — сказал Дмитриев RT.
Американец Нэйтан Чен является бронзовым призёром Игр-2018 и трёхкратным чемпионом мира.
Ранее Дмитриев оценил шансы россиян в противостоянии с китайской парой Суй Вэньцзин — Хань Цунь.