Дмитриев оценил шансы россиян в противостоянии с китайской парой Суй Вэньцзин — Хань Цун

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев поделился ожиданиями от соревнований спортивных пар на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Дмитриев оценил шансы россиян в противостоянии с китайской парой Суй Вэньцзин — Хань Цун
  • © AP Photo/Mark Schiefelbein

«К сожалению, в этом году я Суй Вэньцзин и Хань Цуна вообще не видел. Хотя знаю, что они действительно катаются круто. Когда вживую на них смотришь, их выступление берёт за душу, завораживает. Но если китайцы допустят ошибки, а наши откатают чисто, шанс выиграть появится у любой из трёх российских пар. Если же Суй и Хань исполнят обе программы идеально, будет тяжело. Тем более в Пекине», — сказал Дмитриев в интервью RT.

Суй Вэньцзин и Хань Цун — серебряные призёры Игр-2018 в Пхёнчхане, а также двукратные победители чемпионата мира.

Россию в соревновании спортивных пар представят дуэты Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус в Пекине.

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