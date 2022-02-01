Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус в Пекине

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что все члены национальной команды сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию в Пекине.
Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус в Пекине
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«Все тесты наших фигуристов отрицательные, завтра можем приступить к тренировкам», — цитирует Когана ТАСС.

Сборная России по фигурному катанию не в полном составе 1 февраля прилетела в столицу КНР для участия в зимней Олимпиаде. Александра Степанова и Иван Букин прибудут в Пекин позже.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в парном катании Александр Галлямов привёз на Олимпийские игры электрогитару для показательного номера.

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