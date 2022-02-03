Роднина заявила, что не понимает смысл командного турнира на Олимпиаде

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх.

«Я не до конца понимаю командные соревнования на Олимпиаде. Только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Роднина призналась, что с точки зрения фигурного катания это не очень интересно.

Напомним, командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля.

В мужском одиночном катании сборную России представит Марк Кондратюк, в парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Имя фигуристки, заявленной в женском одиночном катании, станет известно позднее.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Кацалапов выбран капитаном сборной России на командном турнире ОИ-2022.