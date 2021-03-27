Чен выиграл ЧМ по фигурному катанию, Коляда — пятый

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Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Чен выиграл ЧМ по фигурному катанию, Коляда — пятый
  • Reuters

Представитель США получил в произвольной программе от судей 222,03 балла, а по сумме двух прокатов набрал 320,88 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (291,77), а тройку лучших замкнул его соотечественник Юдзуру Ханю (289,18).

Россиянин Михаил Коляда стал пятым (272,04). Другой российский фигурист Евгений Семененко занял восьмую строчку (258,45).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы заработали три квоты на Олимпийские игры.

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