Семененко не знает, когда пройдёт церемония награждения призёров командного турнира

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Российский фигурист Евгений Семененко высказался по поводу ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Не знаю, что случилось, у нас нет официальной информации по церемонии награждения. Надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Семененко ТАСС.

Церемония награждения должна была пройти 8 февраля, однако из-за ситуации с Валиевой она была перенесена на неопределённое время.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.

Валиева утром 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.

Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию.

Издание The Guardian сообщало, что вещество, обнаруженное у Валиевой, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Ранее Этери Тутберидзе назвала сплетнями новости о положительном допинг-тесте Валиевой.