Семененко не знает, когда пройдёт церемония награждения призёров командного турнира

«Не знаю, что случилось, у нас нет официальной информации по церемонии награждения. Надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Семененко ТАСС.
Церемония награждения должна была пройти 8 февраля, однако из-за ситуации с Валиевой она была перенесена на неопределённое время.
В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.
15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.
Валиева утром 10 февраля приняла участие в тренировке в Пекине.
Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию.
Издание The Guardian сообщало, что вещество, обнаруженное у Валиевой, не может напрямую влиять на улучшение результатов.
Ранее Этери Тутберидзе назвала сплетнями новости о положительном допинг-тесте Валиевой.