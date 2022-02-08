Рекорд Чена, срыв Ханю и седьмое место Семененко: что показали фигуристы в короткой программе на ОИ в Пекине

| Елена Вайцеховская

Мужскую короткую программу на Олимпиаде в Пекине выиграл трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен. Он получил за максимальную по сложности композицию рекордный результат — 113,97 балла. За ним идут японцы Юма Кагияма и Сёма Уно. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сорвал первый из двух четверных прыжков и занял восьмое место после Евгения Семененко. Марк Кондратюк идёт на 15-й позиции, Андрей Мозалёв — 23-й.

До того как на лёд вышла третья группа участников, в которую попали по жеребьёвке сразу двое россиян, Марк Кондратюк и Евгений Семененко, наиболее драматичным событием соревнований вполне мог считаться второй положительный тест на COVID-19 бронзового призёра ЧМ-2019 Винсента Чжоу.

Согласно установленным правилам, американец был снят с соревнований, и это реально стало большой потерей. Чжоу — один из немногих фигуристов, способный набирать за короткую программу свыше 100 баллов, на этапах Гран-при он дважды не дотянул до этого уровня совсем чуть-чуть. Поэтому до начала Игр прогнозировалось, что Винсент вместе с японцами Сёмой Уно и Юмой Кагиямой станут тем самым эшелоном бойцов, которым по силам смести со своего пути двух лидеров, если те ошибутся. Контент короткой программы был у фигуриста вполне подходящим: каскад с четверным лутцем и четверной сальхов. Увы, продемонстрировать всё это в Пекине не удалось.

Уровень соревнований был задан хозяином льда Цзинь Бояном уже в первой разминке: он исполнил прокат с двумя четверными (лутц в каскаде и тулуп), чуть подвалил приземление с тройного акселя, но набрал 90,98 балла и продержался на этой позиции на протяжении двух последующих разминок — до выступления Евгения Семененко.

Подвинуть Цзиня мог Марк Кондратюк, но только в том случае, если бы откатался не хуже, чем в командном турнире. Там Марк набрал 95,81 балла (при личном рекорде 99,06). Российский фигурист тоже заявил программу с двумя четверными, хотя и не столь высокой базовой сложности (каскад с тулупом и сольный сальхов). Собственно, главной задачей спортсмена с учётом той нагрузки, которая свалилась на него в рамках командного турнира, было выполнить все обязательные элементы без ошибок. Задачу Марк почти выполнил, но сбой всё-таки произошёл: каскад сальхов — тулуп во второй половине программы фигурист прыгнул через ойлер, соответственно, баллы были прилично снижены — 86,11.

«Прокат не был каким-то ужасным, но он был с ошибками и не очень хорош», — сказал Кондратюк в микст-зоне, признавшись, что после командного турнира чувствует не столько усталость, сколько опустошение.

Программа Семененко была чуть проще по построению: каскад с четверным флипом открывал программу. С прыжками подопечный Алексея Мишина справился и вышел на первое место — 95,76 балла. А следом Цзиня сдвинул на строчку вниз француз Кевин Аймоз — 93,00.

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Время по-настоящему рекордных результатов должно было наступить в четвёртой разминке, где предстояло выступить двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю.

Рассказывая о своём великом ученике, его тренер Брайан Орсер, дважды серебряный призёр Олимпиад, признался, что до сих пор не знает, на что в действительности способен Ханю и существует ли вообще потолок его возможностей. В начале нынешнего сезона Юдзуру в очередной раз травмировал голеностоп, сражаясь с четверным акселем, но утверждать, что эта травма делает японца слабее, вряд ли стоит: прибыв в Пекин, фигурист даже на самой первой тренировке продолжал попытки совершить уникальный прыжок.

Что до пережитых травм, коих в карьере двукратного олимпийского чемпиона случалось предостаточно, то одна из них случилась тоже в олимпийский сезон — перед Играми в Пхёнчхане. Это не помешало японцу выиграть второе золото. Хотя, безусловно, не стоит забывать, что в этом чемпиону сильно помог Нэйтан Чен, сорвавший в короткой программе все прыжки.

В командном турнире Игр-2022 Ханю не выступал, и это вполне укладывалось в слова двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева о том, что японца давно уже не интересуют никакие промежуточные старты, кроме личного олимпийского.

Интересно, что готовился Ханю к своей третьей Олимпиаде сам. Сначала планы вести привычную подготовку в Торонто были нарушены пандемией, а позже фигурист, видимо, почувствовал, что быть одному перед главным стартом всей жизни ему комфортнее.

Базовый набор сложности короткой программы у Юдзуру был не самым сложным. Он заявил два четверных прыжка — сальхов и тулуп, и ровно то же самое сделали ещё семь спортсменов, включая трёх российских. Ещё у троих (Цзиня, Уно и Чена) четверные были сложнее. Но по умению добирать недостающую сложность качеством с двукратным олимпийским чемпионом вряд ли кто мог сравниться.

Маленький штрих: свой личный рекорд (111,82) Ханю установил на турнире четырёх континентов в 2020-м, прыгая те же самые сальхов с тулупом, плюс тройной аксель во второй половине программы. В то время, как Чен сумел вплотную приблизиться к рекордной сумме только в командном турнире Пекина (111,71), выполнив уникальнейший набор из четверного флипа, тройного акселя и четверного лутца с тройным тулупом в «бонусной» зоне.

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В целом базовая сложность программы Чена на 4,07 превышала тот арсенал, с которым собирался сразиться с американцем Ханю.

Японец выходил на лёд сразу после Андрея Мозалёва: третий из российских участников развалил красивейшую по постановке программу, упав с четверного сальхова и сделав «бабочку» на акселе. Получи фигурист на два балла меньше, он не сумел бы даже пройти в произвольную программу, как это случилось с чехом Михалом Бржезиной. Но, можно сказать, повезло. Хотя на свой неудавшийся во всех смыслах дебют сам фигурист отреагировал столь странно, что хотелось списать это на шок.

«Получилось сделать каскад, ну и всё остальное, кроме сальхова и акселя. К сожалению, я упал на акселе. Я же, если сказать напрямую, не рассчитываю на «тройку» Олимпиады, переживать было не за что, спокойненько катался, с удовольствием», — сказал Андрей в микст-зоне.

Но спустя минуты стало уже не до россиянина, поскольку гром грянул по-настоящему: вместо четверного сальхова, открывающего новую постановку японца под «Рондо Каприччиозо», Ханю исполнил «бабочку» — самое нелепое, что может произойти со спортсменом, претендующим на золото Олимпиады.

Судьи щедро отплюсовали фигуристу всё, что только было можно, но сумма 95,15 совершенно не выглядела тем плацдармом, с которого можно было бы предпринимать штурм олимпийского золота.

Первую заявку на то, чтобы уйти лидером на перерыв между короткой и произвольной программой, сделал Уно: он фактически повторил свой «короткий» результат, показанный в командном турнире, набрал 105,90 балла, что на 0,44 превысило сумму личного рекорда.

На второе место перед началом заключительной разминки вышел ещё один ученик Орсера кореец Чха Джунхван — 99,51 балла. Состав сильнейшей группы получился столь разноплановым, что для Семененко, продолжавшего занимать третью позицию, виделась реальная вероятность сохранить место в первой шестёрке. То есть — в главной разминке финала. Для этого требовалось, чтобы результат Семененко не сумели превзойти Даниэль Грассль, Киган Мессинг и Морис Квителашвили или Джейсон Браун. К сожалению, этого не получилось — в итоговом протоколе Евгений остался седьмым.

Взорвать турнир под занавес мужской программы предстояло Кагияме и Чену, что оба и сделали. Японец исполнил одну их лучших по постановке программ сезона When You’re Smiling и на 7,16 улучшил персональный рекорд, который теперь составляет 108,12 балла.

Превзойти результат такого порядка, катаясь сразу после столь блистательного выступления, которое, к тому же, произошло у тебя на глазах, был способен, наверное, лишь один человек во всём мире, но именно он и был на льду. Чен пока является единственным фигуристом, способным успешно компоновать в короткой программе четверные флип и лутц, и в целом это настолько сложная задача, что не позволяет сделать на протяжении выступления ни одного неверного шага. Иначе говоря, американцу предстояло пройти по проволоке над пропастью, ни разу не пошатнувшись.

Рекордный результат отразил качество проката в полной мере. 113,97 — и Ханю потерял последнее из своих цифровых достижений.

Кстати, в микст-зоне сразу после проката двукратный олимпийский чемпион подтвердил намерение прыгнуть четверной аксель в произвольной программе. Срыв прыжка фигурист тоже объяснил.

«Думаю, бабочка на сальхове случилась из-за того, что я попал в яму на льду. Мне кажется, причина в этом. У меня уже было такое в Сайтаме на чемпионате мира. На разминке всё сделал отлично. Так что всё нормально, у нас ведь есть ещё вторая программа, чтобы всё исправить», — подвёл итог Ханю.