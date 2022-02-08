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Мозалёв — о короткой программе на Олимпиаде: не самый удачный прокат

Мозалёв — о короткой программе на Олимпиаде: не самый удачный прокат
08.02.2022, 08:02 |

Россиянин Андрей Мозалёв прокомментировал прокат короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Мозалёв — о короткой программе на Олимпиаде: не самый удачный прокат
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Не совсем удачный прокат, но особо не переживал, хотел получить удовольствие. Но получилось не очень, конечно», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».

Мозалёв пообещал серьёзно настроиться на произвольную программу и постараться идеально её исполнить.

По словам Мозалёва, он очень рад принимать участие в Олимпиаде.

Мозалёв упал с четверного сальхова в короткой программе. 18-летний фигурист из Санкт-Петербурга получил от судей 77,05 балла. Он занимает пока 18-е место.

Прокат произвольной программы состоится 10 февраля.

Ранее фигурист Никита Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.

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