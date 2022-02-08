Мозалёв — о короткой программе на Олимпиаде: не самый удачный прокат

«Не совсем удачный прокат, но особо не переживал, хотел получить удовольствие. Но получилось не очень, конечно», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».
Мозалёв пообещал серьёзно настроиться на произвольную программу и постараться идеально её исполнить.
По словам Мозалёва, он очень рад принимать участие в Олимпиаде.
Мозалёв упал с четверного сальхова в короткой программе. 18-летний фигурист из Санкт-Петербурга получил от судей 77,05 балла. Он занимает пока 18-е место.
Прокат произвольной программы состоится 10 февраля.
Ранее фигурист Никита Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.