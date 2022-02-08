Кондратюк — о короткой программе на Олимпиаде: ужасно исполнил

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Россиянин Марк Кондратюк прокомментировал результат проката короткой программы на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Прокат был ужасным, он был с ошибками, прошёл не очень хорошо. Сил абсолютно не было вчера вечером, нужно было их искать, чтобы сегодня вообще выйти», — цитирует Кондратюка РИА Новости.

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях признался, что теперь ему необходимо собраться, чтобы реабилитироваться в произвольной программе.

18-летний фигурист из Подольска получил от судей 86,11 балла. Спортсмен занимает пока шестое промежуточное место.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко исполнил короткую программу.