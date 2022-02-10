Спортивный юрист объяснил, в каких случаях сборную России могут лишить золота в связи с допинг-тестом Валиевой

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Спортивный юрист, партнёр юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал, в каких случаях сборную России могут лишить золотой медали в связи с сомнительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

«Согласно существующим антидопинговым правилам, очень многое зависит от трактовки понятий «соревнование» и «мероприятие». Возможно, именно с этим связаны «юридические консультации МОК и ISU», ведь полной ясности антидопинговые правила МОК и ISU не дают. Однако косвенно командный турнир подпадает под категорию «мероприятие». А значит, каждый вид программы — отдельное состязание, для которого установлен свой соревновательный период антидопингового тестирования. Таким образом, российскую команду могут лишить золота в нескольких случаях. Если положительная допинг-проба у российского фигуриста была выявлена в ходе соревновательного тестирования, то есть после одного из двух прокатов. Это влечёт дисквалификацию результатов команды, а следовательно, потерю не только золота, но и любой медали в принципе. Если нарушение было совершено во время турнира или в связи с выступлением в нём, то дисквалификация результатов команды возможна, но не обязательна. В этом случае есть вероятность, что с коллектива будут сняты очки, которые спортсмен — нарушитель антидопинговых правил завоевал своим выступлением. В таком случае есть надежда сохранить бронзу», — заявил Прокопец в интервью RT.

Он также рассказал, в каком случае сборная России сможет сохранить олимпийское золото в командном турнире.

«Однако если нарушение было совершено фигуристом до начала Олимпиады-2022 и не в связи с участием в ней, то лишение команды золотой медали маловероятно. В случае с Валиевой именно такая ситуация — проба была взята ещё до Игр в Пекине, поэтому на олимпийские медали сборной России это никак повлиять не должно», — добавил Прокопец.

Ранее Мария Захарова поддержала Валиеву после ситуации с сомнительным допинг-тестом.