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Ковтун: решение CAS по Валиевой поможет вернуть право России выступать под флагом страны

14.02.2022, 12:03 |

Бывший фигурист Максим Ковтун прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

Ковтун: решение CAS по Валиевой поможет вернуть право России выступать под флагом страны
  • ©Dimitris Isevidis/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, с нами уже скорее восстановят те отношения, которые были. Я имею в виду выступления под своим флагом и гимном. Мне кажется, это может помочь», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

По мнению Ковтуна, история с Валиевой вряд ли получит негативное продолжение, поскольку «те, кто это делает, не хотят выглядеть совсем клоунами».

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее сообщалось, что в WADA не знали, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала Игр-2022.

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