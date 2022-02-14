Матыцин: CAS принял единственно верное и справедливое решение по делу Валиевой

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Министр спорта Олег Матыцин высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда, который принял единственно верное и справедливое решение — допустить фигуристку Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских зимних игр в Пекине. Считаю важным, что арбитры CAS проявили принципиальность, профессионализм и тщательно рассмотрели все обстоятельства дела», — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.

По его мнению, решение CAS демонстрирует понимание олимпийских ценностей со стороны суда, который объективно подчеркнул, что недопуск нанёс бы непоправимый вред Валиевой. Министр заявил, что рад участию 15-летней спортсменки в соревнованиях и что она этого заслуживает своими великолепными выступлениями.

«В командных соревнованиях Камила показала восхитительное катание, которое покорило весь мир, стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Мы желаем Камиле большого успеха в личных соревнованиях. Вся страна болеет за неё и всю нашу сборную! Уверен, наша поддержка поможет ей добиться новых блестящих побед», — сказал Матыцин.

CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос, могут ли у Валиевой забрать медаль после победы на Олимпиаде.