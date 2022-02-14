Юрист Прокопец ответил на вопрос, могут ли у Валиевой забрать медаль после победы на Олимпиаде

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Спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос, могут ли у российской фигуристки Камилы Валиевой в случае победы в личных соревнованиях на Олимпиаде впоследствии забрать медаль.

«Трудно давать прогнозы. По общему правилу, все награды с момента нахождения допинга и до принятия решения должны быть аннулированы. Однако мы не знаем, как оно будет действовать в отношении «защищённого лица», как Валиева, с которого снято временное отстранение. С учётом решения CAS медаль даже в случае дисквалификации может остаться. Но возможны любые сценарии», — сказал Прокопец RT.

Он отметил, что спортсменка многое пережила за эти дни.

«Были случаи, когда атлеты долго судились перед тем, как попасть на Игры. Приезжали на соревнования и проваливались там, поскольку все эмоциональные силы потратили на разбирательство. Так случилось с Андреем Крайтором перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Но надеемся на лучшее. Хотя спортсменка молодая, психика восприимчива к стрессам», — добавил юрист.

Ранее Прокопец выразил уверенность, что история с разбирательством по допингу у Валиевой не закончена.