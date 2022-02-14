Юрист Прокопец уверен, что история с разбирательством по допингу у Валиевой не закончена

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Юрист Михаил Прокопец отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Это не конец истории. Напомню, что дело находится в юрисдикции РУСАДА, потому что проба была взята на российском чемпионате. После Олимпиады данная организация проведёт разбирательство по существу. А дальше WADA может обжаловать решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде, если посчитает, что спортсмен наказан слишком мягко. Всемирное антидопинговое агентство имеет на это право, даже если дело не в его юрисдикции, как в данном случае. С учётом серьёзности кейса, думаю, так и будет. Пессимистичный прогноз — нас ждёт ещё два заседания, оптимистичный — только одно», — сказал Прокопец RT.

Ранее бывший фигурист Максим Ковтун выразил мнение, что решение CAS по Валиевой поможет вернуть право России выступать под флагом страны.