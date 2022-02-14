Коган — о решении CAS по Валиевой: здравый смысл восторжествовал

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мы очень рады, что здравый смысл и справедливость восторжествовали. Девочка сможет показать всё лучшее, на что она способна», — цитирует генерального директора ФФККР Александра Когана «Спорт-Экспресс».

Коган признался, что испытывает исключительно положительные эмоции. Он выразил надежду, что Валиева сможет собраться после непростых психологических испытаний и достойно выступить на Играх-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее глава USADA резко высказался о решении CAS по Валиевой.