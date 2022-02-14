Глава USADA Тайгарт резко высказался о решении CAS по Валиевой

|

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«К сожалению, в любом случае уже шестые Олимпийские игры подряд Россия захватывает соревнования и крадёт момент у чистых атлетов и публики. К тому же эта молодая спортсменка была ужасно подведена русскими и глобальной антидопинговой системой, которая несправедливо ввергла её в этот хаос», — приводит слова Тайгарта Reuters.

CAS после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее сообщалось, что МОК откажется от церемонии награждения турнира одиночниц, если Валиева будет на подиуме.