Песков: мы рады, что Валиева продолжит участие в Олимпиаде

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идёт к своей мечте. Мы, безусловно, рады, что всё-таки Камила сможет продолжить своё участие в индивидуальном зачёте», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также надеется, что 15-летней спортсменке в скором времени вручат золотую медаль за победу в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде.

«Хотя, конечно, какие-то там ещё процедуры могут влиять, и будет активная работа со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться», — добавил Песков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что здравый смысл восторжествовал после решение CAS по Валиевой.