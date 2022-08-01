Журова призвала фигуристов объявить о нежелании выступать без россиян

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призвала спортсменов не соглашаться выступать без россиян.

«Спортсменам обратиться можно, сказать: «Да, мы без россиян соревноваться не хотим». Дальше всё зависит от того, насколько сами спортсмены придерживаются спортивных принципов», — цитирует Журову ТАСС.

Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее Татьяна Тарасова призвала к возвращению российских атлетов к международным соревнованиям.