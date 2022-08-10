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Бестемьянова — о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград в Литве: очень сочувствую ребятам

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу в Сочи.
Бестемьянова — о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград в Литве: очень сочувствую ребятам
  • AFP
  • © DAVE BUSTON

«Произошедшее удивило и вызвало много вопросов. Почему профессиональный спорт должен быть на передовой политики? Мы ведь всю жизнь боремся за то, чтобы это было не так. Поэтому лишение Дробязко и Ванагаса госнаград — странный и глупый поступок со стороны литовских властей. Я очень сочувствую ребятам. Остаётся только ждать, надеяться и верить», — заявила Бестемьянова RT.

По её словам, в Литве нет шоу такого уровня, как в России.

«Знаю, что Дробязко и Ванагас большую часть времени живут в Подмосковье, поскольку тут их основное место работы. Уверена, они бы с огромным удовольствием катались в Литве, но у них не имеется такой возможности», — добавила Бестемьянова.

Ранее Татьяна Навка отреагировала на решение президента Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград.

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