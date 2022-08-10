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Навка отреагировала на решение президента Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в её шоу «Лебединое озеро» в Сочи.
Навка отреагировала на решение президента Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Сожалею, что люди способны на такое. Ребята дарят добро, любовь, невероятные эмоции зрителям и тем более детям, а их за это лишают наград. Я не знаю, что движет этими людьми», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

В 2000-м танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

9 августа в МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о намерении властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за её желания принять участие в шоу Татьяны Навки.

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