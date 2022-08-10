Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году, за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

Об этом сообщается на официальной странице президента в социальных сетях.

В 2000-м танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

9 августа в МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.

8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала геноцидом намерения Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград.