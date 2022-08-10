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Роднина: в других странах запугивают фигуристов, чтобы они не участвовали в шоу в России

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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу в Сочи.
Роднина: в других странах запугивают фигуристов, чтобы они не участвовали в шоу в России
  • Legion-Media
  • © Schreyer

«Наверное, в других странах намеренно добиваются того, чтобы их спортсмены боялись ездить на наши шоу, стараются их запугать. Реализуется программа по тотальной изоляции России во всех сферах. Но у нас и без иностранцев есть кому выступать. Поверьте, таких шоу нет ни в одной стране Европы. Это их фигуристы потеряют отличную возможность кататься. Они сами всегда приезжали сюда с большим удовольствием, потому что больше нигде не могут заработать, тем более если говорить про Литву. Плюс они всегда хорошо общались с нашими ребятами», — заявила Роднина RT.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила, как Дробязко и Ванагас отнесутся к лишению госнаград в Литве.

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