Бестемьянова объяснила, как Дробязко и Ванагас отнесутся к лишению госнаград в Литве

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу в Сочи.

«Лишение госнаград очень сильно оскорбит Дробязко и Ванагаса. Они боролись за свои медали в составе сборной Литвы и защищали интересы страны. Не очень понятно, за что теперь их наказали. С большими спортсменами так обращаться нельзя. Они ведь легенды Литвы, а в их сторону совершили плевок. Я очень люблю эту пару. Они чудесные ребята и высокие профессионалы. Отношусь к ним с большим уважением. Поверьте, Маргарита и Повилас никогда не лезли в политику — главным для них всегда оставалось творчество. А заниматься им они могли только в России, поскольку, повторюсь, на родине для этого возможностей нет. Ничего страшного в любом случае не произойдёт», — заявила Бестемьянова RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Литва удивляет своей тупостью.