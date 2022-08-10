Навка заявила, что фигуристы Дробязко и Ванагас продолжат выступать в её шоу
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Маргарита и Повилас продолжат выступать в шоу. Своих планов они не меняют», — цитирует Навку ТАСС.
В 2000-м танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
9 августа в МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.
10 августа президент Литвы лишил госнаград фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.
Ранее Навка отреагировала на решение президента Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград.