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Навка заявила, что фигуристы Дробязко и Ванагас продолжат выступать в её шоу

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас продолжат выступать в шоу «Лебединое озеро» в соответствии с планами.
Навка заявила, что фигуристы Дробязко и Ванагас продолжат выступать в её шоу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Маргарита и Повилас продолжат выступать в шоу. Своих планов они не меняют», — цитирует Навку ТАСС.

В 2000-м танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

9 августа в МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.

10 августа президент Литвы лишил госнаград фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

Ранее Навка отреагировала на решение президента Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград.

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