Роднина — о ситуации с Дробязко и Ванагасом: Литва удивляет своей тупостью
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«Эта маленькая страна давно нас всех удивляет своей тупостью и агрессивностью. К сожалению, поражаться тут нечему. Наверное, это единственная возможность как-то напомнить о себе, тем более в фигурном катании. Никто даже не знает, где это государство находится. Если же говорить о Дробязко и Ванагасе, то практически всех успехов они добились благодаря российским специалистам — тренерам, хореографам и так далее. С ними работали лучшие люди России. Помимо них, у Литвы не было в фигурном катании никого и, думаю, не будет. В нашем виде спорта про такую страну никто не знал», — заявила Роднина RT.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение президента Литвы лишить Дробязко и Ванагаса государственных наград.