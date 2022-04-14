Ещё одна россиянка была исключена из состава сборной Украины по биатлону

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Бывшая российская биатлонистка Дарья Сидорова уволена Министерством по делам молодёжи и спорта из состава сборной Украины.
Ещё одна россиянка была исключена из состава сборной Украины по биатлону
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По информации Sport.ua, поводом для такого решения послужило высказывание спортсменки о событиях на Украине. Сидорова не успела дебютировать за национальную команду на международных турнирах.

Напомним, что ранее натурализованные россиянки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова были исключены из состава сборной Украины по биатлону.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой. Также было временно приостановлено членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

Ранее Дмитрий Васильев высказался о смене гражданства со стороны российских спортсменов.

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