Васильев: патриотизм не надо навязывать под дулом пистолета

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о смене гражданства со стороны российских спортсменов.

«Никого не осуждаю, хотя считаю, что этого не нужно делать. Не нужно отнимать право на выбор. Век спортсмена короток, каждому хотелось бы проявить себя и получить такую возможность. Я бы не поменял гражданство, но не буду осуждать других. Патриотизм не надо навязывать под дулом пистолета», — сказал Васильев в эфире канала «Матч ТВ».

Он также рассказал об отрицательном моменте смены гражданства. По его словам, в любом случае все будут знать, откуда этот спортсмен, и отношение к нему на стадионах останется прежним.

Дмитрий Алиев заявил, что российские фигуристы задумываются о смене гражданства на фоне санкций в отношении России. При этом он не стал называть имена желающих его сменить.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами.