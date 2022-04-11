Журова: если фигуристы сменят гражданство, кто их там защитит, им будет несладко

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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами на фоне санкций.

«Фигуристы разъезжались и до этого. Никто их за это не винил. Понятно, что сейчас другая ситуация. Допускаю, если даже ребята уедут, то кто их там защитит? А там будет несладко, думаю», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Алиев заявил, что российские фигуристы задумываются о смене гражданства на фоне санкций в отношении России. При этом он не стал называть имена желающих сменить гражданство.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами на фоне санкций.

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