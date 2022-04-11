Тарасова — о смене гражданства: спортсмены не нуждаются ни в поддержке, ни в осуждении

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами на фоне санкций.

«Они не нуждаются ни в поддержке, ни в осуждении. Каждый делает так, как для него правильнее, пусть каждый делает, как хочет. Я уже 55 лет не спортсменка. Всю жизнь я работаю на свою родину. Мне очень тяжело задумываться о смене родины», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Алиев заявил, что российские фигуристы задумываются о смене гражданства на фоне санкций в отношении России. При этом он не стал называть имена желающих сменить гражданство.

Ранее была названа российская фигуристка с самым большим доходом в сезоне-2021/22.